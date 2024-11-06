 جيف بيزوس يهنئ ترامب على «النصر الحاسم» في الانتخابات - بوابة الشروق
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جيف بيزوس يهنئ ترامب على «النصر الحاسم» في الانتخابات

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 9:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 9:11 م

هنأ مؤسس ورئيس مجلس إدارة "أمازون" جيف بيزوس، الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على "العودة السياسية غير العادية، والنصر الحاسم" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنياً له "كل النجاح في قيادة وتوحيد أمريكا".

وتأتي تصريحات بيزوس، مالك صحيفة "واشنطن بوست"، بعد أسبوع من دفاعه عن قرار عدم تأييد الصحيفة لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأثارت خطوة الصحيفة ردود فعل قوية، من جانب مراسلي وقراء الصحيفة على حد سواء، مما أدى إلى استقالة ما يقرب من ثلث هيئة تحرير الصحيفة، وإلغاء 250 ألف قارئ لاشتراكاتهم، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

في أعقاب الانتخابات، ارتفع سهم أمازون صباح الأربعاء، بنسبة 3٪ تقريباً في التداول.

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