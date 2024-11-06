حذّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الثلاثاء، من أيّ اضطراب سياسي في دولة الاحتلال بينما تخوض حروبا على جبهات عدة.

جاء ذلك عقب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت.

وقال هرتسوج في بيان: «آخر ما تحتاج إليه إسرائيل حاليا هو اضطراب وانقسام في خضمّ الحرب.. أمن إسرائيل يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وشدد على أن دور ما سماها «القيادة» هو التصرف بمسئولية كبيرة في هذا الوقت.

وأقال نتنياهو، وزير الدفاع جالانت من منصبه، جراء انهيار الثقة بينهما على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وشابت علاقة نتنياهو وجالانت سلسلة خلافات بشأن إدارة الحرب.

وقال نتنياهو في بيان: «في خضم حرب، أكثر من أي وقت مضى، الثقة الكاملة مطلوبة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع».

وأضاف بشأن جالانت المنتمي مثله الى حزب الليكود اليميني: «على رغم أن الأشهر الأولى من الحملة شهدت مثل هذه الثقة والعمل المثمر، إلا أن هذه الثقة تآكلت على مدى الأشهر الماضية. في ضوء ذلك، قررت اليوم إنهاء ولاية وزير الدفاع».

وأشار نتنياهو الى أنه عيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس في المنصب خلفا لجالانت، زاعمًا أن كاتس أثبت بالفعل قدراته ومساهمته في الأمن القومي لإسرائيل.

كما عيّن جدعون ساعر وزيرًا جديدا للخارجية بعدما أعلن تولي سلفه حقيبة الدفاع، بحسب ما أفاد مكتب نتنياهو.

وبعد وقت قصير على صدور الإعلان، تجمّع مئات الإسرائيليين في تل أبيب احتجاجا على إقالة جالانت.