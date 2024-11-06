ترقب نتيجة الانتخابات الأمريكية يقود أسعار الذهب للانخفاض

انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة لحين معرفة نتيجة الانتخابات الأمريكية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2738.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وفق وكالة رويترز.

وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2747.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.47 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 992.92 دولار، وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1058.24 دولار.

وأغلقت صناديق الاقتراع بعدد من الولايات الأمريكية، في سباق الانتخابات الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.