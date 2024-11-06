فوز أول أمريكي من أصل كوري بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي

فاز آندي كيم المرشح عن الحزب الديمقراطي، اليوم، بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح أول أميركي من أصل كوري في مجلس الشيوخ.

وقال كيم في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي X، :"لقد فزت الآن في سباق مجلس الشيوخ، كابن من المهاجرين، وطفل درس في المدارس العام ، أشعر بالتواضع والامتنان لنيوجرسي وكل من أعطاني صوته، وأعدكم أنني سأخدم بشرف ونزاهة كموظف عام للجميع".

وحصل كيم على مقعد في مجلس الشيوخ الأميركي بعد تغلبه على المرشح الجمهوري رجل الأعمال، كيرتس باشو في نيوجيرسي، عن المقعد الذي أصبح شاغرا عندما استقال بوب مينينديز بعد إدانته بالرشوة.

وأصبح كيم، عضو الكونجرس لثلاث فترات من وسط نيوجيرسي، والذي اعتبر أن هذا الإنجاز من شأنه أن يثبت صحة قرار والديه قبل 50 عاماً بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

وكيم هو مساعد سابق للأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وحاصل على منحة رودس وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد.

وتعد ولاية نيوجيرسي واحدة من معاقل الديمقراطيين التقليدية، حيث عزز فوز "كيم" سلسلة انتصارات الحزب التي تعود إلى عام 1972.