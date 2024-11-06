وزير الدفاع الألماني يجري مشاورات مع نظيره الفرنسي حول تداعيات الانتخابات الأمريكية

يتوجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى العاصمة الفرنسية باريس للتشاور مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وذلك بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل بيستوريوس إلى مقر الوزارة مساء اليوم، ويعتزم الوزيران، عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد إجراء مشاورات من المنتظر أن تستمر حوالي ساعة.

وتهدف المحادثات، إلى بحث تداعيات الانتخابات الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالدعم المستقبلي لأوكرانيا، ومناقشة سياسة الدفاع الأوروبية في ظل تغير السلطة في واشنطن.

يشار إلى أن ترامب تم انتخابه اليوم ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، في عودة غير عادية لرئيس سابق رفض قبول الهزيمة قبل 4 أعوام؛ مما أثار تمردا عنيفا في مبنى الكابيتول بأمريكا، وأدين بتهم جنائية ونجا من محاولتي اغتيال.

وبفوزه في ويسكونسن، حصل ترامب على الأصوات الانتخابية المطلوبة للفوز بالرئاسة، والبالغ عددها 270.