حسم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، ولايتي يوتا صاحبة الـ6 أصوات في المجمع الانتخابي، ومونتانا ذات الـ4 أصوات.
وبذلك أصبح رصيد ترامب 198 صوتًا مقابل 99 لـ كامالا هاريس؛ حتى كتابة هذه السطور.
ومن المنتظر ظهور نتائج الولايات المتأرجحة والتي غالبا ما ستحسم السباق الرئاسي.
وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة. وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.