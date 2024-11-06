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أصبحوا 198 صوتا.. ترامب يحسم أصوات يوتا ومونتانا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 5:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 5:07 ص

حسم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، ولايتي يوتا صاحبة الـ6 أصوات في المجمع الانتخابي، ومونتانا ذات الـ4 أصوات.

وبذلك أصبح رصيد ترامب 198 صوتًا مقابل 99 لـ كامالا هاريس؛ حتى كتابة هذه السطور.

ومن المنتظر ظهور نتائج الولايات المتأرجحة والتي غالبا ما ستحسم السباق الرئاسي.

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