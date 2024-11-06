أقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، وزير الدفاع يوآف جالانت في خطوة مفاجئة جاءت في وقت تشن فيه إسرائيل حربًا على فلسطين ولبنان.

كان نتنياهو وجالانت على خلاف مستمر بشأن الحرب في غزة، لكن نتنياهو تجنب سابقًا إقالة غالانت، الذي يعتبره منافسًا. في إعلانه مساء الثلاثاء، أشار نتنياهو إلى وجود "فجوات كبيرة" و"أزمة ثقة" بينه وبين غالانت.

وقال نتنياهو: "في خضم الحرب، أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع. للأسف، رغم أن هذه الثقة كانت موجودة في الأشهر الأولى من الحملة وحققت عملاً مثمرًا، إلا أن هذه الثقة تآكلت بيني وبين وزير الدفاع خلال الأشهر الأخيرة".

ومن المقرر أن يحل محل جالانت وزير الخارجية يسرائيل كاتس، المعروف بولائه لنتنياهو ويمتلك خبرة طويلة في الحكومة، حيث كان ضابطًا صغيرًا سابقًا في جيش الاحتلال. وسيشغل جدعون ساعر، الذي انضم مؤخرًا للحكومة رغم منافسته السابقة لنتنياهو، منصب وزير الشؤون الخارجية.

من يسرائيل كاتس؟

يسرائيل كاتس هو وزير الشؤون الخارجية وعضو في مجلس الأمن للاحتلال الإسرائيلي. شغل سابقًا عدة مناصب وزارية، منها وزير المالية، ووزير النقل، ووزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير الزراعة، ووزير شؤون الاستخبارات.

كاتس عضو في الكنيست منذ عام 1998 ممثلًا عن حزب الليكود، وشارك في عدة لجان، من بينها لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ولجنة المالية، ولجنة الكنيست، ولجنة القانون والدستور والعدالة، ولجنة الداخلية والبيئة.

شغل كاتس منصب وزير النقل للاحتلال من 2009 حتى 2019، ويقول موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه نفذ سلسلة من الإصلاحات الهامة في مجالات البنية التحتية والموانئ والطرق والسكك الحديدية والطيران.

في عام 2019، بدأ فترة ولايته الأولى كوزير للشؤون الخارجية، مع توليه أيضًا منصب وزير الاستخبارات. وخلال جائحة فيروس كورونا العالمية، عُيّن وزيرًا للمالية وأدار السياسات الاقتصادية خلال هذه الفترة الصعبة.

في يناير 2023، عُيّن وزيرًا للطاقة والبنية التحتية، حيث أشرف على قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه.

وفي يناير 2024، بدأ كاتس فترة ولايته الثانية كوزير للشؤون الخارجية لدولة الاحتلال.

وسبق اقترح كاتس إنشاء جزيرة اصطناعية قبالة غزة يهدف إلى إنشاء موطن جديد لسكانها، مع ميناء ومطار. وقد عادت هذه الفكرة إلى الظهور خلال المناقشات مع نظرائها الأوروبيين بعد العدوان، لكنها واجهت انتقادات كبيرة.

وُلد كاتس في عسقلان عام 1955، ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس المحتلة.