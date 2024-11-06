ترامب: إذا فزنا في بنسلفانيا سوف نكون فزنا بكل شيء

قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب لإذاعة محلية في بنسلفانيا إنه إذا فاز بهذه الولاية المهمة سوف يفوز " بكل شيء".



وقال ترامب لبرنامج " ريتش زيولي " في إذاعة توك 1210 في ولاية فيلادلفيا: " إذا فزنا في بنسلفانيا، سوف نفوز بكل شيء ".

وأضاف: " سوف نجعل هذه الدولة أعظم مما كانت عليه من قبل، ولكن يتعين عليكم البقاء في الصفوف".



وأكمل: " لا تدعوهم يقومون بإبطائكم . لديكم الحق القانوني المطلق للتصويت لأنه إذا فزنا في بنسلفانيا، إذا فزنا بالكومونولث القديم الجيد، سوف نفوز بكل شيء".



ويشار إلى أن كل من ترامب ومنافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يعتبران بنسلفانيا ولاية يجب الفوز بها ، في إطار سعيهما للحصول على الـ 270 صوتا المطلوبة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.



وقد أغلقت مراكز الاقتراع في بنسلفانيا الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) ولكن سوف يسمح للناخبين المصطفين في الطوابير في ذلك الوقت الإدلاء بأصواتهم.