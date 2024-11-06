كوريا الجنوبية تسعى لإيجاد فرصة للتواصل بين الرئيس يون ورئيس أمريكا المنتخب في أقرب وقت ممكن

قال المكتب الرئاسي في سول، اليوم الأربعاء، إنه يتطلع إلى إتاحة فرصة للتواصل بين الرئيس يون سيوك-يول، والرئيس الأمريكي المنتخب في أقرب وقت ممكن، بمجرد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاربعاء.

وعن توقيت القمة الكورية الأمريكية مع الرئيس الأمريكي الجديد، قال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي: "نحافظ على الاتصالات الوثيقة والمشاورات السياسية مع المساعدين الرئيسيين في الحملات الرئاسية للحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالإضافة إلى المساعدين من ذوي الخبرة في العمل بالحكومة الأمريكية السابقة".

وقال النائب الأول لمستشار الأمن الوطني في كوريا الجنوبية، كيم تيه-هيو: "بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للتو، ومحاولات كوريا الشمالية لزيادة التهديد لأمننا من خلال نشر قواتها في روسيا، ستقوم الحكومة بإرساء وضع أمني مثالي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مع الإدارة الجديدة في واشنطن، لضمان عدم تعثر الأمن ولو لشبر واحد فيه".