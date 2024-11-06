استطلاع إديسون: 47% من ناخبي بنسلفانيا ينظرون لترامب بإيجابية

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قال استطلاع مركز إديسون ما بعد التصويت إن 43% من الناخبين في كارولينا الشمالية ينظرون للمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب بشكل إيجابي.

وأضاف الاستطلاع أن 47% من الناخبين في كارولينا الشمالية ينظرون للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كاملا هاريس بشكل إيجابي، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع أن 46% من ناخبي ولاية جورجيا ينظرون لترامب بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن 49% من ناخبي ولاية جورجيا ينظرون لهاريس بشكل إيجابي.

كما أضاف الاستطلاع أن 47% من ناخبي ولاية بنسلفانيا ينظرون لترامب بشكل إيجابي، وأن 46% من ناخبي ولاية بنسلفانيا ينظرون لهاريس بشكل إيجابي.