 استطلاع إديسون: 47% من ناخبي بنسلفانيا ينظرون لترامب بإيجابية - بوابة الشروق
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استطلاع إديسون: 47% من ناخبي بنسلفانيا ينظرون لترامب بإيجابية

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 1:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 1:37 ص

قال استطلاع مركز إديسون ما بعد التصويت إن 43% من الناخبين في كارولينا الشمالية ينظرون للمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب بشكل إيجابي.

وأضاف الاستطلاع أن 47% من الناخبين في كارولينا الشمالية ينظرون للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كاملا هاريس بشكل إيجابي، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع أن 46% من ناخبي ولاية جورجيا ينظرون لترامب بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن 49% من ناخبي ولاية جورجيا ينظرون لهاريس بشكل إيجابي.

كما أضاف الاستطلاع أن 47% من ناخبي ولاية بنسلفانيا ينظرون لترامب بشكل إيجابي، وأن 46% من ناخبي ولاية بنسلفانيا ينظرون لهاريس بشكل إيجابي.


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