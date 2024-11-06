شولتس يعرض على ترامب استئناف الشراكة الموثوقة بين برلين وواشنطن

عرض المستشار الألماني أولاف شولتس، على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مواصلة الشراكة الموثوقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، لكنه دعا أيضًا إلى تعزيز التعاون الأوروبي.

وفي أول رد فعل له على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال شولتس، في برلين اليوم الأربعاء: "معًا يمكننا تحقيق أكثر بكثير مما نحققه لو عملنا ضد بعضنا البعض".

وأضاف شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن عرض التعاون الموثوق ينطبق أيضًا فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله روسيا، وفقًا لرؤية جميع حلفاء /حلف شمال الأطلسي/ الناتو، على الأمن في المنطقة الأوروبية.

وتعد الولايات المتحدة وألمانيا، من أهم موردي الأسلحة لأوكرانيا، وهناك مخاوف من احتمال أن يقوم ترامب بوقف هذه المساعدات.

وأوضح شولتس، أنه يستعد لحدوث تغييرات في العلاقة مع الولايات المتحدة، قائلاً: "من المؤكد أن الكثير من الأمور ستكون مختلفة في ظل حكومة يقودها دونالد ترامب، وهذا ما كان ترامب أوضحه علنًا وبشكل دائم".

وتابع: "لذلك من الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نواصل استخدام قنوات الحوار مع واشنطن، وأن نبني سريعًا علاقات عمل مع الحكومة الأمريكية المقبلة وأن نعبر عن مواقفنا".

وفي رد فعل على الوضع الجديد، طالب شولتس، بتعاون أوثق داخل أوروبا.

وقال: "يجب أن يتماسك الاتحاد الأوروبي بقوة وأن يتصرف بشكل موحد"، مشيرا إلى أنه سيعمل كمستشار على تحقيق ذلك وأنه قام بالفعل بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونتيجة للوضع في الولايات المتحدة، وجه شولتس نداءً إلى الشعب الألماني قائلاً: "لقد رأينا مدى انقسام الأمريكيين بشدة بين المعسكرين السياسيين الكبيرين (الجمهوري والديمقراطي)، وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي ذلك إلى تمزيق عائلات وأصدقاء وزملاء، وحتى بلد بأكمله".

وأردف شولتس: "أتمنى أن نبقى موحدين في ألمانيا، قد تكون لدينا آراء سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد".