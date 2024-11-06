الدول الإسكندنافية تهنئ ترامب على الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024: نعمل معا أصدقاء وحلفاء

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هنأ رؤساء وزراء الدول الإسكندنافية الدنمارك والنرويج والسويد الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى قبل انتهاء فرز الأصوات.

وكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون على منصة أكس "أتطلع للعمل معا ومواصلة العلاقات الأمريكية السويدية الممتازة كأصدقاء وحلفاء".

كما أعرب رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان ، عن تطلعه لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب.

وأبدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ترقبها الشديد لتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة الدنمارك في عهد ترامب.

وفي نفس الوقت، لفتت فريدريكسن إلى الحاجة لاستمرار التعاون العالمي الوثيق في عالم تتصرف فيه روسيا بشكل عدائي متزايد فيما يتنامى الدعم من إيران وكوريا الشمالية.

وتعتبر دول شمال أوروبا من أكبر الدول المانحة لأوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد غزو روسي شامل منذ أكثر من عامين ونصف.

وفي حين أن منافسة ترامب الديمقراطية كامالا هاريس تعهدت بدعم كامل للبلاد خلال حملتها الانتخابية، فأن ترامب زعم مرات كثيرة أن بإمكانه إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن شبكة "فوكس نيوز" المحافظة أعلنت بالفعل أن المرشح الجمهوري ترامب صاحب أعلى نسبة أصوات أمام الديمقراطية كامالا هاريس. ولكن شبكات إعلامية أخرى ووكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" لم تفعل ذلك. وأعلن ترامب نفسه الفائز في خطاب بولاية فلوريدا.