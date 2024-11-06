تضامنت رابطة مشجعي باريس سان جيرمان الفرنسي مع الشعب الفلسطيني، ضد الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال.

باريس سان جيرمان الفرنسي يلتقي مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع جماهير باريس سان جيرمان تيفو ضخم قبل المباراة ضد أتلتيكو مدريد للمطالبة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ورفعت جماهير باريس سان جيرمان لافتة كبيرة تحمل صورة لقبة الصخرة من المسجد الأقصى، بالإضافة لمقاوم فلسطيني وعلم كبير لفلسطين وخريطة فلسطين كاملة بالكوفية بالإضافة إلى علم لبنان، مع رسالة كبيرة: «فلسطين حرة، حرب على الأرض وسلام في العالم».