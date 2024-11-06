مقتل 4 أشخاص ونجاة 25 آخرين في اليونان بعد إجبار المهرب لهم على النزول للمياه

انتشلت السلطات اليونانية جثث أربعة أشخاص من البحر قبالة ساحل جزيرة رودس شرقي بحر إيجه، بينما تم العثور على 25 شخصا آخرين على قيد الحياة على البر بعد أن أجبر مهرب مهاجرين الركاب على النزول من على متن السفينة أثناء نقلهم من تركيا إلى اليونان، حسبما أعلن خفر السواحل اليوم الأربعاء.

وقال خفر السواحل إنه تم انتشال جثث ثلاثة رجال وامرأة بالقرب من الساحل على الطرف الجنوبي من جزيرة رودس في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وقد تم العثور على المجموعة المؤلفة من 25 ناجيا على البر ، حيث حددت الشرطة في البداية مكان مجموعة من 11 شخصا بعد منتصف الليل بقليل، وتم العثور على البقية بعد ذلك.

وقال الناجون للسلطات إنهم كانوا مسافرين إلى الجزيرة اليونانية من الساحل التركي القريب على متن زورق سريع عندما أجبرهم المهرب الذي كان يقود الزورق على النزول في المياه قبل أن يغادر منطلقا بالزورق، وفقا لخفر السواحل.

وأُلغيت عملية البحث والإنقاذ في المنطقة بعد ظهر اليوم بمجرد أن تأكدت السلطات من الناجين من عدم وجود أشخاص آخرين في عداد المفقودين. ولم يتسن التعرف على الفور جنسيات الركاب.