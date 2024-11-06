سيلتيك يفوز على لايبزيج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

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واصل لايبزيج نتائجه المخيبة في دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام مضيفه سيلتيك بنتيجة 1 / 3 ضمن منافسات الجولة الرابعة، مساء الثلاثاء.

ولم يحافظ فريق لايبزيج على تقدمه بهدف كريستوف باومجارتنر بعد مرور 23 دقيقة، ورد منافسه الاسكتلندي بهدفين قبل انتهاء الشوط الأول.

وأدرك سيلتيك التعادل بهدف نيكولاس كون في الدقيقة 35، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، سجل ليو واتات الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وبذلك حقق سيلتيك الاسكتلندي فوزه الثاني في دوري الأبطال ليرتقي للمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط في المركز الثالث عشر، وسيخوض مباراة على ملعبه أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الخامسة.

أما لايبزيج، فقد تلقى خسارته الرابعة على التوالي، ليبقى بلا رصيد في المركز الحادي والثلاثين، وتنتظره مباراة صعبة خارج ملعبه أمام إنتر ميلان في الجولة القادمة.