وزير ألماني: نتيجة انتخابات أمريكا تجعل دورنا في أوروبا أكثر أهمية

ذكر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن دور ألمانيا في أوروبا بات أكثر أهمية من أي وقت مضى بعد الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

وقال، رداً على سؤال بخصوص اجتماع لجنة الموازنة المقرر في 14 نوفمبر، وسط مخاوف بشأن استقرار الائتلاف الحاكم "النتيجة الوحيدة المترتبة على الانتخابات الأمريكية هي أن ألمانيا لا يمكن أن تغيب عن أوروبا. وأعتقد أن المحادثات تجري الآن بنفس القدر من الوضوح والجدية"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكان ترامب قد فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب بولاية ويسكنسون المتأرجحة، والتي تملك 10 أصوات داخل المجمع الانتخابي.

ورفع ترمب بذلك رصيده في المجمع الانتخابي إلى 277.