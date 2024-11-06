العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع اقتراب ترامب من الفوز برئاسة أمريكا مجددا

تراجعت العملة الإيرانية، الريال، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع اقتراب دونالد ترامب من الفوز برئاسة الولايات المتحدة مجددا، حيث تم تداول الريال الإيراني عند 703 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.

وكان الدولار الأمريكي يعادل 32 ألف ريال إيراني حين تم إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015.

وفي 30 يوليو الماضي، اليوم الذي أدى فيه الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود پزشكيان اليمين الدستورية وبدأ فترة ولايته، تم تداول الريال الإيراني عند 584 ألفا مقابل الدولار الواحد.

وانسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018، مما أثار سنوات من التوترات بين البلدين التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

ويأتي هذا التراجع في العملة الإيرانية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني منذ سنوات بسبب العقوبات الدولية الصارمة المفروضة على طهران بسبب تسارع تقدم برنامجها النووي، والذي يخصب الآن اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.

وتولى بزشكيان مقاليد السلطة بعد انتخابه عقب مقتل الرئيس الإيراني المتشدد، إبراهيم رئيسي، جراء حادث تحطم مروحية في مايو الماضي، بعدما تعهد بالتوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبات الغربية.