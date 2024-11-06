تمديد فترة عمل مبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي في الداخلة بالوادي الجديد

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مد فترة عمل مبادرة دعم صحة المرأة بمركز الداخلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مؤكدا استمرار عمل سيارة الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي لمدة أسبوع حتى 14 نوفمبر بمركز الداخلة، وذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للسيدات في المحافظة.

وقال صبحي، إن أعمال الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الداخلة العام، من خلال وحدة الماموجرام المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، حيث انطلقت في 20 أكتوبر الماضي وكان مقرر أن تنتهي غدا الخميس، وتم مد العمل لمدة أسبوع آخر، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بمستشفى الداخلة لخدمة أهالي مراكز "الداخلة، وبلاط، والفرافرة"، ولابد من استمرار إقبال السيدات للكشف عن سرطان الثدي المبكر؛ مما يزيد من فرصة الشفاء بنسبة كبيرة.

وأشار، إلى أن الحملة ستنطلق بمركز الخارجة داخل مستشفى الخارجة التخصصي بعد الانتهاء مركز الداخلة، لخدمة أهالي مركزي الخارجة وباريس، مشيرا إلى أهمية المتابعة والدعم النفسي في حالة اكتشاف الإصابة.

وفي سياق متصل، وكيل الصحة، عم انطلاق القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة في قرية جدة بمركز باريس، اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة يومين، مشيرا إلى أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار صبحى، إلى أنه بالتنسيق بين جامعة الوادي الجديد ومديرية الصحة، تم تنظيم قافلة طبية متكاملة إلى مستشفى باريس المركزي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق البعيدة، وتم تنظيم خدمات طبية شاملة في مختلف التخصصات الطبية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في مستشفى باريس المركزي، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير الفحوصات والعلاج اللازم بشكل مجاني، حيث تم توقيع الكشف على 312 حالة وسط حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق النائية.