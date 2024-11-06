روسيا ترد على اتهامها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

علقت روسيا، على اتهامات وُجِّهت لها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ووصفت السفارة الروسية لدى واشنطن الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية بأنها «مجرد افتراءات خبيثة وكذبة أخرى»، وفق وكالة سبوتنيك.

وجاء في بيان السفارة الروسية، أنه لم تتلقَ من المسئولين الأمريكيين أي أدلة تثبت صحة هذه القصة التي يتم الترويج لها في وسائل الإعلام.

وأضاف البيان: «كل التلميحات حول المؤامرات الروسية هي افتراءات خبيثة، تم اختراعها للاستخدام في الصراع السياسي الداخلي الدائر بالولايات المتحدة».

وأشار البيان إلى أن «السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام تقع قبل كل انتخابات في حالة هستيرية بشأن التضليل والتدخل الروسي وهو ما أصبح بالفعل تقليدًا سيئا»، على حد تعبير البيان.

جاء بيان السفارة الروسية، تعليقًا على بيان للمخابرات الأمريكية اتهم موسكو بتوزيع مقاطع فيديو ملفقة حول الانتهاكات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وفي وقت سابق أيضًا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لا توجد حقائق تدعم التصريحات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات في أي دولة أجنبية.