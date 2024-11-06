ناخبو نبراسكا يوافقون على تعديل دستوري يقر حظر الإجهاض بعد 12 أسبوعا من الحمل

وافق الناخبون في ولاية نبراسكا الأمريكيةK على إجراء يقضي بكتابة حظر الإجهاض الحالي في الولاية بعد 12 أسبوعا من الحمل في دستور الولاية الأمريكية. كما يسمح الإجراء بفرض حظر أكثر صرامة في المستقبل.

وكان هذا الإجراء بتقييد الإجهاض أحد إجراءين متنافسين للإجهاض تم إدراجهما على بطاقة الاقتراع.

أما الإجراء الآخر، فمن شأنه أن يكرس في دستور نبراسكا الحق في الإجهاض حتى الفترة التي يكون فيها الجنين قادرا على البقاء على قيد الحياة، أو بعد ذلك بغرض حماية صحة المرأة الحامل.

ورغم عدم وجود إطار زمني محدد لتعريف القدرة على البقاء على قيد الحياة، يقول الأطباء إنها أحيانا بعد الأسبوع الـ 21 من الحمل.

وتعد نبراسكا أول ولاية تدرج تعديلات متنافسة على الإجهاض على نفس بطاقة الاقتراع منذ إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قضية "رو ضد وايد" في عام 2022، والتي أنهت الحق في الإجهاض على مستوى الولايات.

وأعلنت وكالة أسوشيتد برس أنه تمت الموافقة على المبادرة في الساعة 1:02 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.