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الانتخابات الأمريكية.. هاريس تفوز بهاواي

هدير عادل
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 7:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 7:17 ص

أفادت وكالة "أسيوشيتد برس" الأمريكية بأن نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس فازت بهاواي وأصوات المجمع الانتخابي الأربعة في الولاية، اليوم الأربعاء.
وبحسب الوكالة الأمريكية، تعتبر هذه الانتخابات الرئاسية العاشرة على التوالي التي تختار فيها هاواي مرشح الحزب الديمقراطي، مشيرة إلى أن آخر مرة اختارت فيها الولاية مرشحا جمهوريا للمنصب كان قبل 40 عاما، عندما خرج رونالد ريجان منتصرا في عام 1984.
وتعتبر هاواي ولاية زرقاء بقوة، مع سيطرة الديمقراطيين على جميع المناصب المنتخبة في شتى أنحاء الولاية ومقعدي مجلس النواب في الولاية.
إلى جانب ذلك، لطالما سيطر الديمقراطيون على أكثر من ثلاثة أرباع المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ بالولاية.


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