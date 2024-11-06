محافظ القليوبية يوجه بتوفير فرص عمل لذوي الهمم وصرف مساعدات مالية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لقاءه الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين وتوجيهات فورية لحلها، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم

وخلال اللقاء، حرص المحافظ، على توفير فرص عمل لعدد من الشباب المعاقين الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت، وذلك إيماناً بأهمية دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

كما وجه المحافظ، بصرف مساعدات مالية لإحدى السيدات لمساعدتها في تحمل أعباء علاج ابنها المريض، مؤكداً أهمية تقديم الدعم للمحتاجين، ونظراً لظروف زوجها الصحية الصعبة، كما وفرت مديرية العمل فرصة عمل لإحدى السيدات لمساعدتها في تحمل أعباء الحياة.

وبناءً على شكاوى المواطنين، وجه المحافظ بإغلاق ورشة نجارة تعمل بدون ترخيص وتسبب إزعاجاً للمواطنين بسبب الضوضاء والروائح الكريهة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وراحة المواطنين.

وخلال لقاءه الجماهيري بمدينة الخصوص التقى المحافظ، بمجموعة من مواطني شبين القناطر تقدموا بشكوى من المبالغة في سعر متر التقنين على أملاك الدولة، مؤكدا أهمية التزام المواطنين بسداد الأقساط المستحقة لتقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة.

وأوضح المحافظ أن دفع الـ15% من إجمالي المستحقات شرط أساسي لإعادة النظر في التظلمات المقدمة من المواطنين.

وشدد على أن المحافظة لن تتهاون في هذا الملف، وأنها تعمل بجدية وحزم لاسترداد حقوق الدولة، مؤكداً أهمية تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

تأتى تلك اللقاءات في إطار التواصل المستمر من محافظ القليوبية مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.



وأشار المحافظ إلى أن خدمة المواطن هي واجب وطني، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.