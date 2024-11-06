الخارجية الروسية: طرح ترامب حول إنهاء الصراعات يجب أن تدعمه خطوات ملموسة

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب حول الحاجة إلى إنهاء النزاعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة.

وقالت زاخاروفا، لقناة "روسيا 24 ": "بالطبع، هذه الأطروحات يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة، يسترشد بها الجميع"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال المرشح الرئاسي الأمريكي ترامب، الذي أعلن فوزه عقب نتائج الانتخابات، إنه لا يخطط لبدء الحروب بل لإنهائها.

وأطلق ترامب، وعودا طموحة في الساعات الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيسعى لإعادة السلام إلى العالم والقضاء على التضخم في حال عودته إلى البيت الأبيض.

وينتظر الكثيرون، على رأسهم قادة أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، نتائج الانتخابات الأمريكية بترقب كبير وقلق بسبب سياسات ترامب التي لم تتساهل مع أعضاء "الناتو" في عدد من الملفات، وأهمها ملف تمويل الدعم العسكري لأوروبا وغيرها.

وقال ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، إنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأكد مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الصراع في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.