أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت الثلاثاء، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ23 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 3 لمنافسته الديموقراطية كمالا هاريس.

جاء ذلك إثر فوز ترامب بولايات إنديانا التي تبلغ حصتها في المجمع الانتخابي 11 صوتا، وكنتاكي (8 أصوات)، وويست فيرجينيا (4 أصوات)، وفق قناة فوكس نيوز ووكالة أسوشيتد برس.

بينما فازت هارس بولاية فيرمونت التي تبلغ حصتها في المجمع الانتخابي 3 أصوات.

ولا توجد أي مفاجآت في النتائج حتى الآن، فولايات إنديانا وكنتاكي وويست فيرجينيا ذهبت لترامب في انتخابات عام 2020، مقابل ذهاب ولاية فيرمونت للمرشح الديموقراطي آنذاك جو بايدن، وفق وكالة الأناضول.

وتُجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر؛ فهناك "المجمع الانتخابي" الذي يضم 538 صوتا.

ولكل ولاية عدد محدد من أصوات المجمع الانتخابي يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من الأصوات.

ويُستثنى من ذلك ولايتي نبراسكا ومين، فهما الوحيدتان اللتان لهما نظام خاص يسمح بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي على المرشحين بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات المجمع الانتخابي، أي 270 صوتا.