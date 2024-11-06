فشل حملة لإضفاء الشرعية على الماريجوانا لأغراض ترفيهية في فلوريدا

فشلت حملة مكلفة لإضفاء الشرعية على الماريجوانا لأغراض ترفيهية، في ولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء واتخذ الناخبون في ولاية كاليفورنيا خطوة نحو قوانين الجريمة الصارمة، حيث درس الناخبون في عشرات الولايات أكثر من 140 إجراء، ظهر على بطاقة الاقتراع، جنبا إلى جنب مع سباقات على منصب الرئيس ومناصب بارزة في الولاية.

وكانت فلوريدا واحدة من عدة ولايات قررت اتخاذ إجراءات حظيت باهتمام شعبي بشأن الماريجوانا وكانت من بين عشر ولايات، تدرس التعديلات المتعلقة بالإجهاض أو الحقوق المتعلقة بالإنجاب. وأعطى الناخبون في العديد من الولايات موافقة مدوية على تعديلات تمنع بشكل خاص غير المواطنين من التصويت.

وأثرت إجراءات أخرى للدولة على الأجور والضرائب والتعليم بما في ذلك إجراء اختيار المدرسة ، الذي تم رفضه في كنتاكي.

وتم البدء في الكثير من الإجراءات التي تم طرحها للاقتراع من خلال التماسات المواطنين، التي تجاوزت المجالس التشريعية في الولايات على الرغم من أن مشرعين طرحوا إجراءات أخرى أمام الناخبين.