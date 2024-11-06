الإسكان: مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وإدارة التشغيل والصيانة يخفف العبء عن الدولة

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بممثلي إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون، حيث شاركت الشركة مسبقاً في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، منها محطة معالجة الجبل الأصفر.

يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الإسكان على دعم شركات القطاع الخاص الراغبة في المشاركة بمشروعات الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة المحطات، وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفق بيان لوزارة الإسكان.

وأكد إسماعيل أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ المشروعات وإدارة التشغيل والصيانة لتخفيف العبء عن الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستثمارات، ما يتوافق مع التوجه الذي تبنته الدولة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد إطاراً عاماً لمشاركة القطاع الخاص.

وقدم ممثلو الشركة الإسبانية عرضاً حول مشروعاتهم السابقة، التي تشمل إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومنها محطة معالجة الجبل الأصفر، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين مستوى تشغيل المحطات والحفاظ على الاستثمارات عبر إجراءات التشغيل والصيانة القياسية.

وأشاد مسؤولو الشركة بالدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان وقطاع المرافق لشركات القطاع الخاص لتسهيل تنفيذ أعمالها وتذليل العقبات.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية التدريب الفني للعمالة لضمان اتباع إجراءات التشغيل والصيانة القياسية للمحطات، كما ناقش مع الشركة تقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الجهات التابعة للوزارة، لضمان استدامة عمل المنشآت.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية إنشاء فرع للشركة في مصر لنقل المعرفة والخبرات الدولية، خاصة في مجالات إدارة الحمأة وتدريب العمالة، حيث أوضح ممثلو الشركة أن الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء الفرع بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قيد الانتهاء.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل اللقاء تأكيده أن الفرص المتاحة حالياً أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الوزارة غير مسبوقة.