هيئة محلفين أمريكية تبرئ رجلا من ولاية ألاباما من تهمة قتل طفلة عام 1988

برّأت هيئة محلفين، يوم الثلاثاء، ساحة رجل من ولاية ألاباما من تهمة قتل طفلة /11 عاما / من ولاية نيوهامبشاير قبل أكثر من 35 عاما.

كانت القضية تستند إلى ما إذا كانت هيئة المحلفين تصدق أن الحمض النووي الذي عُثر عليه تحت أظافر ميليسا آن تريمبلاي يعود لمارفن "سكيب" مكليندون الابن.

وبعد أن أبلغت هيئة المحلفين القاضي أمس الاثنين بأنها في حالة جمود، عادت يوم الثلاثاء ووجدت أن مكليندون غير مذنب في اليوم السادس من المداولات.

وقال محامي مكليندون، هنري فاسولد، لوكالة أسوشيتد برس ( أ ب): "شعر مكليندون بارتياح كبير بسبب الحكم"، مضيفا أنه سيعود إلى منزله في ألاباما بعد أن تم احتجازه لمدة عامين ونصف. وتابع: "نقدر مداولات هيئة المحلفين الدقيقة والمتأنية."

وقال المدعي العام لمقاطعة إسكس، بول تاكر، إنه يشعر "بخيبة أمل إزاء الحكم" لكنه أشاد بجهود ممثلي الادعاء وضباط إنفاذ القانون في القضية.