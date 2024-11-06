أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية

صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري أمس الثلاثاء، وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، صباح الأربعاء، من المقرر أن يُعمل بتلك التعديلات اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

وأمس، أعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأوضح الوزير أن نتائج الاستفتاء الذي أجري أمس الثلاثاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89%، في حين بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%.

وقد بلغت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%.