رئيس إستونيا: نرى فرصا جيدة للتعاون مع مصر في مجالات الطاقة والدفاع

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قال الرئيس الإستوني ألار كاريس، إن زيارته للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وخلق المزيد من الفرص للأعمال بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه يصطحب خلال الزيارة وفدًا من رجال الأعمال الإستونيين في مجالات: الطاقة والنقل والدفاع والصحة والتكنولوجيا والتعدين والهندسة.

وأكمل: «مهتمون بالتوسع في مجال الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، ونرى فرًصا جيدة للتعاون في مجالات الطاقة والدفاع، كما أننا حريصون على بناء علاقات بين الجامعات المصرية والإستونية».

وذكر أن المناقشات مع الرئيس السيسي، تناولت الأوضاع الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط، منوهًا أن «انهيار النظام الدولي يؤثر على الجميع».

ولفت إلى أن بلاده تؤمن بأن «مجلس الأمن بحاجة لإصلاح حتى تمثل كل المناطق والأقاليم بشكل أفضل».