هاريس تفوز بولاية كولورادو في المجمع الانتخابي

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رفعت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس عدد أصواتها بالمجمع الانتخابي إلى 109 بعد فوزها بولاية كولورادو مقابل 198 لدونالد ترامب، وذلك وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

كانت هاريس فازت بولايات ماريلاند (10 أصوات) وكونيتيكيت (7 أصوات) وماساتشوستس (11 صوتاً)، ورود آيلاند (4 أصوات).

وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونغدجرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وإضافة للانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون أيضا لاختيار 34 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي (من أصل 100) وجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 435 عضوا.