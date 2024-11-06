ولي عهد السعودية يبحث مع رئيس وزراء اليابان الأحداث الإقليمية والتصعيد في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفياً، مساء الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو ايشيبا الأحداث الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي أجرى اتصالاً هاتفياً، مساء الثلاثاء مع رئيس الوزراء الياباني، بحثا خلاله "الأحداث الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة حالياً واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

وأضافت الوكالة أن ولي العهد، ورئيس الوزراء أشادا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وبالجهود المبذولة لرفع مستوى العلاقات الثنائية من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كان وزيرا خارجية البلدين وقعا في سبتمبر 2023، مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتي تهدف لتعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات.

وتعد السعودية أكبر مورّدي النفط الخام إلى اليابان، حيث تمدها بنحو 41% من وارداتها النفطية.