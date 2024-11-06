مدنيون إسرائيليون يلجأون لمحكمة العدل لوقف قرار نيتنياهو بإقالة جالانت وزير الدفاع

قدمت منظمتان مدنيتان ورؤساء جامعات بإسرائيل اليوم الأربعاء، التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتيناهو بقرار إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت.

وتقدم بالالتماس "الحركة من أجل جودة الحكم" ومنتدى "السور الواقي لإسرائيل"، مطالبين المحكمة بإصدار أوامر بتجميد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بإقالة غالانت ومنع تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بديلا عنه، معتبرين أن إقالة وزير الدفاع في خضم حرب متعددة الساحات تم لاعتبارات خارجية تتعلق بالحفاظ على الائتلاف، وأن "القرار ملوث للغاية يرقى إلى مستوى عدم المعقولية".- حسب موقع قناة الحرة

واعتبر رئيس حركة جودة الحكومة المحامي إليعاد شارغا، إن قرار رئيس الوزراء في خضم الحرب في غزة ولبنان "عمل غير مسؤول ويعرض الأمن للخطر".

ومن المنتظر أن يعقد رؤساء أحزاب المعارضة اجتماعا، ظهر اليوم الأربعاء، لمتابعة التطورات السياسية، بينما تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، مساء الثلاثاء، في أنحاء مختلفة بإسرائيل احتجاجا على إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وتم اعتقال نحو 40 متظاهرا، واندلاع مواجهات في احتجاجات بالقرب من منزل نتانياهو في شارع غزة في القدس.

كانت عدة خلافات قد نشبت بين نتانياهو وجالانت بشأن إدارة الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس، وهجوم السابع من أكتوبر 2023.



