محافظ المنيا: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا حرصه الدائم على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين الجادين وتفعيل التيسيرات المقدمة من الحكومة لرفع معدلات الإنتاج وزيادة نسب النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن المحافظة لا تألو جهداً في مساعيها الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية.

وأوضح كدواني، أن المنيا لديها فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية لما تمتلكه من مقومات تجعلها وجهة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن المحافظة بها أعداد كبيرة من الأيدي العاملة المدربة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الوجهين القبلي والبحري.

تأتي تصريحات محافظ المنيا عقب لقائه بالدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة للاستثمار، الذي أعرب من جهته عن خالص سعادته بزيارة المنيا، ولقاء اللواء كدواني لبحث عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب مناقشة السبل الهادفة إلى إقامة مشروعات انتاجية مرتبطة بالبيئة المنياوية، بوصفها بيئة زراعية وصناعية من أجل خدمة أبناء المحافظة، وفتح آفاق وفرص عمل جديدة لهم، إلى جانب تحسين ورفع مستويات المعيشة بالمحافظة.