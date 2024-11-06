محافظ المنيا: ضبط 327 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 327 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها؛ لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين.

وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 237 مخالفة فى مجال المخابز البلدية: "نقص وزن -إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف بدون عذر- عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع-عدم وجود سجلات".



وفى مجال الأسواق تم ضبط 88 مخالفة ما بين: "عدم الإعلان عن الأسعار - تجار تموينيين – غش تجارى -مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية - بدون ترخيص - بيع بأزيد من السعر الرسمى- سلع منتهية الصلاحية - ذبح خارج المجازر"، بالإضافة إلى مخالفتين فى مجال المواد البترولية.