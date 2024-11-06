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القضاء التونسي يصدر أحكاما بسجن أربعة من صناع المحتوى


نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 2:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 2:21 ص

أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن اربعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم ترتبط بانتهاكات اخلاقية.

وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق بأنها ستطالب النيابة العامة بالتحقيق في مضامين على السوشيال ميديا مخالفة للقواعد العامة للأخلاق.
وشملت التحقيقات اربعة من صانعي المحتوى من بينهم إمرأتين.

ويواجه الموقوفون تهمة "التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وتتراوح الأحكام التي صدرت مساء اليوم الثلاثاء بالسجن بين 20 شهرا وأربعة أعوام ونصف، وفق ما أفاد به متحدث باسم المحكمة الابتدائية لوسائل الإعلام المحلية.

وتنتقد منظمات حقوقية القضاء في تونس بسبب قيود قانونية على النشر أدت إلى ايقافات طالت صحفيين ومدونين ونشطاء.


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