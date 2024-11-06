رئيس تايوان يهنئ ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية

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هنأ رئيس تايوان لاي تشينج - تي، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب ونائبه جيه . دي فانس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي بيان، ذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كارين كو، أنه منذ العديد من السنوات تشترك تايوان والولايات المتحدة في الالتزام بالقيم والمعتقدات بشأن الحرية والديمقراطية.

وأضافت المتحدثة: "بغض النظر عن الحزب الذي يتولى السلطة، فإن العلاقات بين أمريكا وتايوان أصبحت أقوى وتستمر في التعمق".

وتابعت المتحدثة: "إننا نقدر بشكل كبير الصداقة القائمة منذ زمن طويل بين تايوان والولايات المتحدة وسنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والكونجرس على هذا الأساس لإقامة فصل جديد في العلاقات بين تايوان وأمريكا".