مدبولي يستنكر تداول الشائعات: الزيادة في أسعار غاز المنازل مطبقة منذ شهر ونصف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة الماضية شهدت تداول كم هائل من الأخبار الكاذبة والشائعات.

واستشهد خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، بأزمة أسود قصر النيل، وقطع الأشجار التراثية في حديقة الأورمان، وإخلاء دير سانت كاترين، وبيع بحيرة البردويل.

وأضاف أن «تلك الأخبار مغلوطة ويراد بها الكذب بصورة كبيرة»، مشيرًا إلى تزامن «شائعة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل مع اليوم الثاني لزيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر».

واستطرد: «تلك الزيادة مطبقة منذ شهر ونصف أو أكثر، ولازم ناخد بالنا من الطريقة التي تتم بها محاولة النيل من الدولة المصرية والتشكيك في كل ما يحدث، ومحاولات تحفيز المواطنين ضد الدولة، لخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي وعدم الاستقرار».

ودعا المواطنين إلى استقاء الأخبار من الدولة، والوعي بهدف تلك الأخبار وهل حدثت بالفعل على أرض الواقع أم لا.

وتوقع أن تزداد وتيرة الشائعات والأخبار المغلوطة مع توجه الدولة نحو الإصلاح وحدوث نتائج إيجابية له، بهدف إشاعة حالة من الإحباط والمناخ السلبي.