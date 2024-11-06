قال مسئولون في ولايتي بنسلفانيا وميشيجان التي تعتبران من الولايات الرئيسية التي ستقرر الفائز في الانتخابات الأمريكية، حيث يتنافس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس على المنصب، إن نتائج الانتخابات من المتوقع أن يتم إحصاؤها بشكل أسرع مما كانت عليه خلال انتخابات عام 2020.

وتوقع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو أن فرز الأصوات في ولاية كيستون لن يستغرق وقتًا طويلاً كما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عندما امتد الفرز - والإعلان عن الانتخابات - حتى يوم السبت بعد بدء التصويت، بحسب شبكة سي إن إن.

وقال شابيرو، إن عدد بطاقات الاقتراع بالبريد أقل بنحو مليون بطاقة هذا العام مقارنة بانتخابات 2020 التي جرت خلال تفشي جائحة كورونا.

وأضاف أنه إلى جانب التغيير في انتخابات الولاية التي يتطلب القانون فيها فرز الأصوات دون توقف، فإنه واثق من أن النتائج في ولاية ساحة المعركة سيتم تسليمها في أسرع وقت ممكن، وتابع: «كل هذا معًا من شأنه أن يسرع الفرز».

وفي ميشيجان، قالت وزيرة خارجية الولاية جوسلين بنسون، إن الناخبين في طريقهم إلى تحقيق أعلى نسبة إقبال على الانتخابات في الولاية على الإطلاق.

وبسؤاله عما إذا كانت الولاية ستتوقع فائزًا مساء الثلاثاء، قال بينسون إن العامل الحاسم الأكبر في ذلك سيكون تقارب السباق.

وأشارت ديترويت إلى أنها ستكمل فرز الأصوات بحلول منتصف ليل الثلاثاء، وسيحصل مسئولو الولاية على تحديث أفضل حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وقالت: «نتوقع أن تكون النتائج أسرع مما كانت عليه في عام 2020، والتي كانت في منتصف نهار الأربعاء».

ويتسم النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير من التعقيدات، فلا يتم اختيار الرئيس وفق الانتخاب المباشر فقط، وإنما من خلال اختيار أعضاء المجمع الانتخابي والذي تم تدشينه من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة فى الدستور كحل وسط جزئي بين انتخاب الرئيس بتصويت فى الكونجرس وانتخاب الرئيس بالتصويت الشعبى للمواطنين المؤهلين.

والمجمع الانتخابى ليس مكانا، بل هو عملية اختيار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا.

ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوباً عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.

ويلتزم المندوبون بالتصويت لصالح المرشح الذي يختاره الناخبون في الولاية نفسها، ويحصل المرشح صاحب أعلى الأصوات على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية، بينما لا يحصل منافسه على شيء، وذلك باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

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