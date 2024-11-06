محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة عدد من جمعيات الإيواء غير المستغلة

وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بالبدء في رفع كفاءة دور وجمعيات الإيواء غير المستغلة بالمحافظة، ومنها (جمعية النصر للإيواء، والجمعية النوبية للإيواء)، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة بدور الرعاية للأطفال الأيتام بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والعميد نعمان على رئيس حي الضواحي.

ووجه "حبشي"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، برفع كفاءة وتجهيز جمعيات الإيواء، وتزويدها بكل الاحتياجات بما تشمله من غرف للمعيشة، والتعليم والتثقيف والترفيه والرياضة وغيرها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية وتطوير البنية الأساسية لها وبناء قدرات ومهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية من أجل توفير بيئة آمنة للنزلاء بدور رعاية الأطفال.