حماس ترهن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة بسلوكياتها تجاه القضية الفلسطينية

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إنها ترهن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة بناء على مواقفها وسلوكها العملي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

وأضافت حماس، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، تعقيبا على نتائج الانتخابات الأمريكية التي تظهر فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أن على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعي أن الشعب الفلسطيني ماض في مواجهة الاحتلال وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتابعت حماس: "نطالب بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق".