وسط ترقب لإمكانية إعلان مبكر عن الانتصار في الانتخابات، يخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لإلقاء كلمة أمام عدة آلاف من المؤيدين الذين يتجمعون في مركز مؤتمرات بالم بيتش على بعد أميال قليلة من منتجع مار إيه لاجو الخاص به، حسبما نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة.

وكان ترامب أخبر ترامب الصحفيين، في وقت سابق من الثلاثاء، أنه غير متأكد من خططه وأنه لم يتم كتابة أي خطاب.

لكن المصادر قالت إنهم يتوقعون منه أن يتحدث بصرف النظر عما إذا كانت النتيجة قد تم تحديدها ويمكنه تجميعها بسرعة.

وأعرب ترامب بشكل خاص، عن استيائه من فكرة عدم إعلان الفائز الليلة، وأشار معظم مستشاري حملته إلى أنه من غير المرجح أن يعرفوا من فاز الليلة حيث لا تزال الأصوات قيد الفرز.

وتسود حالة من الترقب بشأن معرفة ما إذا كان ترامب سيعلن فوزه في الانتخابات، كما فعل في انتخابات 2020، فيما لا تزال الأصوات قيد الفرز، فحتى أقرب مساعديه لايعرف ما سيقوله.

في المقابل، يستعد مساعدو نائب الرئيس كامالا هاريس لاحتمالية أن يحاول ترامب إعلان الفوز قبل الأوان، وكانوا يضعون خيارات للرد، لكن ما سيفعلونه في النهاية سيكون متوقفا على كيفية ومتى سيتصرف الرئيس السابق، وفق الشبكة.

وذكر مستشاران لهاريس، أن الحملة لن تسمح لترامب إطلاق مزاعمه دون رد، وقال أحدهما إن الحملة تخطط لتكون «عدوانية للغاية» بشأن هذا الأمر، وفق تعبيره.

وتستعد هاريس للتحدث الليلة، وكانت هناك توقعات بأنها ستدلي ببعض الملاحظات سواء كانت نتيجة الانتخابات معروفة أم لا لكن المساعدين أشاروا إلى أن هذه الخطط قد تتغير.

وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.