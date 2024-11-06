أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه بـانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، وقال إنه يتوقع الحصول على أكثر من 300 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في كلمة من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا "حققت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا، وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

وأضاف أمام حشد من أنصاره "الرب أنقذني لينقذ البلاد، هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل، انتصاري توافق سياسي تاريخي، ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا، اليوم انتصار للديمقراطية، لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

تطرق ترامب إلى تعهداته بعد انتخابه، وقال "سأجعل أميركا عظيمة مجددا، نريد جيشا قويا، لن أبدأ الحروب بل سأنهيها، سأوفر فرص العمل، سنخفض الضرائب ونغلق الحدود أمام المجرمين".

وتصدر الاقتصاد اهتمام الناخبون الذين صوتوا بأغلبية لمصلحة ترامب، خاصة في ظل شعور بتراجع أوضاعهم الاقتصادية عما كانت عليه قبل 4 سنوات، حيث رصدت الاستطلاعات أن نحو 31% من الناخبين إن الاقتصاد هو قضيتهم الرئيسة، واتجه 45% من الناخبين في أنحاء البلاد إن الوضع المالي لأسرهم أسوأ اليوم مما كان عليه قبل 4 سنوات.

وأكد ترامب أن "الحزب الجمهوري سيطر على مجلسي الكونغرس بعد استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ".

كانت النتائج غير الرسمية قد أظهرت تقدم ترامب بحصوله على 267 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.