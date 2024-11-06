أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بفوز المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بأحد أصوات المجمع الانتخابي في ولاية مين.





وذكرت الوكالة الأمريكية أن ترامب حصل على الصوت في الدائرة الانتخابية الثانية بالكونجرس ذات الميول اليمينية في الولاية، في حين فازت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في وقت سابق في الدائرة الأولى الأكثر ليبرالية في مين.





وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونجرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.





ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات.





في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. كما صوت أكثر من 85 مليون شخص بالفعل عبر البريد أو بالتصويت الحضوري المبكر.