الجمهوري هال روجرز يفوز مجددا بالدائرة الخامسة في ولاية كنتاكي

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فاز عضو مجلس النواب الأمريكي، هال روجرز ، من الحزب الجمهوري مجددا ، بمقعد الدائرة الخامسة في ولاية كنتاكي.