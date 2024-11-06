 الجمهوري هال روجرز يفوز مجددا بالدائرة الخامسة في ولاية كنتاكي - بوابة الشروق
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الجمهوري هال روجرز يفوز مجددا بالدائرة الخامسة في ولاية كنتاكي


نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:11 ص

فاز عضو مجلس النواب الأمريكي، هال روجرز ، من الحزب الجمهوري مجددا ، بمقعد الدائرة الخامسة  في ولاية كنتاكي.


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