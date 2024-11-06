ليز تشيني: جميع الأمريكيين ملزمون بقبول نتائج الانتخابات

دعت النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني الأميركيين إلى قبول فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس، سواء أحببوا النتيجة أم لا.

وقالت تشيني في منشور على منصة "إكس": إن النظام الديمقراطي أفرز انتخاب رئيس منتخب جديد، مشددة على أن "جميع الأميركيين ملزمون، سواء أحببنا النتيجة أم لا، بقبول نتائج انتخاباتنا".

وأضافت: "لدينا الآن مسؤولية خاصة، كمواطنين لأعظم أمة على وجه الأرض، لبذل كل ما في وسعنا لدعم دستورنا والدفاع عنه، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان صمود مؤسساتنا خلال السنوات الأربع المقبلة"، بحسب موقع الشرف الاخباري.

وشاركت تشيني في الحملة جنباً إلى جنب مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، وحثت الجمهوريين على وضع الخلافات الحزبية جانباً لدعم الديمقراطية، ورفض ترمب الذي اعتبرت أنه "يشكل تهديداً للديمقراطية".