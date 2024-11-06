محافظ الشرقية يفتتح مبنى العيادات الخارجية بمستشفى حميات فاقوس

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افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، مبنى العيادات الخارجية بمستشفى حميات فاقوس؛ وذلك بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من أبناء المدينة، بتكلفة مالية بلغت 750 ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على منافذ تقديم الخدمات الطبية؛ للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ يرافقه وكيل وزارة الصحة أعمال تطوير المستشفى، والتي شملت عيادات الحميات والتنفسية وعقر الكلب والسمنة والنحافة والتغذية العلاجية، وكذلك عياده العقرب، وتعرف على كيفية الحصول على المصل المضاد.