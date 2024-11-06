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أعداد جريدة الشروق
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الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:48 ص

أثارت إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه غضبا عارما في إسرائيل، حيث تدفق المتظاهرون إلى شوارع تل أبيب مساء اليوم الثلاثاء.

وتوجه آلاف الأشخاص إلى الشوارع للتظاهر ضد خطوة نتنياهو الصادمة ضد خصمه السياسي المحلي.

وقام المتظاهرون بإغلاق طريق أيالون السريع، وهو شريان مروري رئيسي في تل أبيب، بالإطارات المشتعلة، وردد هتافات، مستخدمين الاسم المستعار لنتنياهو: "بيبي خائن" و"زجوا ببيبي في السجن" و"حكومة مجرمة".

وتسببت محاولة سابقة لإقالة جالانت في مارس 2023 في إثارة احتجاجات واسعة في الشوارع ضد نتنياهو، بعدما دعا جالانت علنا إلى وقف الخطط المثيرة للجدل لإجراء إصلاح قضائي، محذرا من أن الأمن القومي قد يتضرر.


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