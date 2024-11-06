كيف دعم إيلون ماسك ترامب عبر 203 ملايين من متابعيه على منصة X

• نيويورك تايمز: الترويج لنظريات المؤامرة والادعاء بتزوير الانتخابات خطة ماسك لدعم ترامب

استخدم رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك حسابه على موقع X لتأيد ودعم المرشح على منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، إذ يبلغ عدد متابعيه 203 ملايين، دون الاكتفاء بنشر تدوينات تحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات فقط، ولكن عبر إثارة المخاوف بشأن التدخل في الانتخابات والترويج لنظريات المؤامرة والادعاء بتزوير الانتخابات.

وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إن ماسك هو أحد أكثر المؤيدين لترامب صخبا وثراء، حيث ساهم بثقل شركته للتواصل الاجتماعي ومحفظته خلف الرئيس السابق. حيث تبرع بما يقرب من 120 مليون دولار لحملة ترامب ونشر باستمرار عن نشاط ترامب في الأسابيع الأخيرة.

ورصدت الصحيفة تدوينات ماسك خلال يوم الانتخابات يوم الثلاثاء، منها "الرجال يصوتون بأعداد قياسية"، والتوقعات بتغير هائلاً "لصالح ترامب نتيجة لذلك". كما أعاد مشاركة منشورات من مؤيدي ترامب الآخرين وزين ردوده برموز تعبيرية للعلم الأمريكي.

كما نشر ماسك صورة له وهو يرتدي سترة جلدية مزينة بملصق تصويت. وأضاف: "لقد صوتت للتو في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس، موطن ستاربيس!"، في إشارة إلى منشأة لشركته الصاروخية، سبيس إكس.

بعد التصويت، سافر ماسك إلى فلوريدا لمشاهدة نتائج الانتخابات إلى جانب ترامب في مار إيه لاغو، النادي الخاص للرئيس السابق. وقال ماسك خلال بث مباشر على Spaces، وهي ميزة بث صوتي لـ X: "سأكون هناك مع الرئيس ترامب وجيه دي ومجموعة من الأشخاص الرائعين الآخرين. لديهم حس فكاهة رائع".

ونشر ماسك مساء يوم الانتخابات "الأصوات واضحة بما يكفي لتحقيق النصر".، مؤكداً أن لجنته السياسية المستقلة "أمريكا باك" ركزت على جهود حث الناخبين على التصويت في ولاية بنسلفانيا، ووفرت وسائل النقل للناخبين الذين يحاولون الوصول إلى صناديق الاقتراع، "لمضاهاة على الأقل أو تجاوز اللعبة الديمقراطية على الأرض".

كما نشر ماسك المزيد من التوقعات القاتمة حول خصوم ترامب. وواصل الإشارة إلى أن الديمقراطيين سوف يسرقون الانتخابات من ترامب، وهو الادعاء الذي شاركه مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة. كما كرر انتقادات لآليات التصويت مدعياً أنها "غير موثوقة".

واتهم ماسك جوجل بتحيز نتائج البحث لصالح نائبة الرئيس كامالا هاريس.