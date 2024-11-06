أعلنت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مع تجاهل الناخبين لخطاباته المثيرة للانقسام وإدانته ولوائح الاتهام الثلاثة الصادرة بحقه، ليعيدوا بذلك الرئيس الجمهوري السابق إلى البيت الأبيض.

وذكرت أسوشيتد برس أن ترامب بلغ عتبة الـ270 صوتا للمجمع الانتخابي اللازمة لعودته للمنصب من خلال فوزه في ويسكونسن.

وسيجعل هذا الانتصار الاستثنائي قطب العقارات في نيويورك وصاحب الـ78 عاماً ثاني رئيس سابق في التاريخ الأمريكي يفوز بالبيت الأبيض بعد خسارته لإعادة انتخابه في وقت سابق. كما يصبح بذلك أكبر شخص منتخب للرئاسة على الإطلاق.

وتم انتخاب ترامب للمرة الأولى عام 2016، لكنه خسر في محاولة إعادة انتخابه أمام الرئيس جو بايدن عام 2020، عندما كان الديمقراطي يبلغ من العمر 77 عاما.

وحينها، أمضى ترامب أسابيع يحاول منع خصمه من الفوز بالمنصب، لينتهي الأمر بهجوم الكابيتول في 6 يناير عام 2021، والذي شهد اقتحام أنصار ترامب للكابيتول بعدما ألقى ترامب خطابا أمام البيت الأبيض.

وخلال السنوات التي تلت ذلك، وجه المدعون العامون على المستوى الفيدرالي وفي ولايتي جورجيا ونيويورك اتهامات ضده، وفي وقت سابق من هذا العام، تمت إدانته في مانتهاتن في 34 تهمة بالاحتيال، بينما توقف القضايا الأخرى، فضلاً عن قضية اعتداء جنسي أخرى.

وأشارت صحيفة "جارديان" البريطانية إلى أن ترامب ملزم بحدود فترة الولاية ولا يمكنه السعي لإعادة انتخابه. وكان الرئيس الآخر الوحيد الذي خدم لفترتين غير متتاليتين هو الديمقراطي جروفر كليفلاند، الذي شغل المنصب في الفترة من عام 1885 إلى 1889، ومرة أخرى من عام 1893 إلى 1897.