وزير الإسكان يعرض على نظيره الصيني المشاركة في مشروعات المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، ني هونج، والسفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعميق التعاون بين مصر والصين، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12.

وأشاد الشربيني بالمشاركة الدولية الواسعة في المنتدى، وأكد رغبة الوزارة في توطيد التعاون مع وزارة الإسكان الصينية في مختلف مجالات العمل المشترك، في إطار العلاقات القوية بين البلدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في مصر والصين.

كما أشار إلى رغبة الدولة المصرية في توطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، والمشاركة مع الجانب الصيني في تنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

أضاف الشربيني أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة متاحة أمام المستثمرين الصينيين، خاصةً في مجالات المشروعات الفندقية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مؤكداً أن الدولة المصرية تدعم وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أشار إلى إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

من جانبه، أشاد وزير الإسكان الصيني، ني هونج، بالتقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجالات التنمية العمرانية، ونجاحها في تنظيم المنتدى الحضري العالمي الذي سجل رقماً قياسياً في عدد المشاركين.



كما اقترح الوزير الصيني إنشاء منصة تنسيق وتواصل بين الوزارتين بوجود ممثلين لسفارتي البلدين؛ لتسهيل التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية والتكنولوجيات الحديثة للشركات الصينية، مع إمكانية توسيع المنصة مستقبلاً لتشمل دولاً أخرى من الإقليم.

ورحب المهندس شريف الشربيني بمقترح إنشاء منصة للتنسيق، ووجه بتخصيص فريق للتنسيق وتنظيم ورشة عمل مشتركة، بهدف البدء في الخطوات العملية لتحويل التعاون إلى واقع ملموس، كما طرح مقترح إعداد مذكرة تفاهم لتحديد أطر التعاون.

اقترح الشربيني كذلك تشكيل شراكات بين شركات المقاولات المصرية والصينية لتنفيذ مشروعات في مختلف أنحاء العالم، والشراكة في توطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وقد رحب الوزير الصيني بهذه المقترحات، مشيداً بأفكار ومبادرات الجانب المصري